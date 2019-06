Pluss, miinus ja ennustus | Täht on täht! Kas Düsseldorfist naastakse medaliga? 

Tegelikult on olukord aga vastupidine, sest arenguhüppe ja noorenduskuuri asemel liigutakse maailma edetabelis allapoole ning ilma mingi kahtluseta asub Eesti jalgpallikoondis Euroopa mudaliigas. 0 : 8 kaotus Saksamaale ei omagi ühe mängu kontekstis suurt tähendust, kuid see koslep tuletas kõigile meelde, et koondises ei toimu tegelikult arengut. Miks? Kes vastutab?

Klubi president kinnitas eelmisel nädalal, et Tähe liitumine on kindel. Õhtulehele teadaolevalt peaks ametlik kinnitus saabuma sel nädalal. Perugias saab temast maailma parimaks võrkpalluriks tituleeritud Wilfredo Leoni tiimikaaslane – nii eestlane kui ka kuubalane tegutsevad nurgaründajana.

Juhtub haruharva, et Eesti parimad pallimängijad liituvad maailma mõistes tippklubidega. Viimasest ajast on meeles jalgpalluri Ragnar Klavani kolimine Liverpooli, käsipalluri Dener Jaanimaa sutsakas Kieli võistkonda ja volleässa Renee Teppani teod Belchatowi Skras ja Trentinos. Seda enam võime siirast rõõmu tunda Teppani semu Robert Tähe üle, kes sõlmib lepingu Itaalia ühe tugevama meeskonna Perugiaga.

20% on võimalus, et Eesti vehklemiskoondis naaseb Düsseldorfi EMilt vähemalt ühe medaliga. Konkurents on epeemaailmas küll ülitihe, kuid seda vaimustavam on eestlaste aastaid kestnud medalisadu. Ühe nurga alt ei saa ootusi liiga kõrgeks ajada, teisalt võib spordifänn julgelt unistada ja loota – positiivse emotsiooni võimalus on suur.