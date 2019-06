Ilm ja loodus ILMAENNUSTUS: jaanieelne töönädal on mõnusalt soe, laupäev toob paduvihma Toimetas Viljar Voog , täna, 19:40 Jaga: M

Kel ülemus lubab, võib uuel nädalal mõnusasti rannaliival tööd teha. Phovoir/Scanpix

Esmaspäevale langev jaanipäev tähendab, et järgmisele viiele tööpäevale järgneb tavapärasest pikem nädalalõpp. Enne tuleb aga need eelnevad tööpäevad kuidagiviisi välja kannatada, mis on seda keerulisem ülesanne, et ilmataat lausa kutsub õue lustima.