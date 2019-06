Seisukoht | Kanep nagu käsitööõlu 

Kuigi paljud tooted, nagu õlid ja salvid, kadusid juuni alguseks poodidest, on kanepitaimede ja -õite müük endiselt tõusuteel. Balti jaama lähedal poodi sisenedes vaatavad letilt vastu maitsebuketid nagu mango, mustikas, maasikas jne. Õues on kott-toolides samu maitseid nautimas nii mõnedki kliendid, kes rõõmsalt vesteldes õhtut mööda saadavad. Õhtu lõppedes võid endale legaalse taime kaasagi haarata, et see kodus ise kasvama panna.