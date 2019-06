Kaarel Tarand | Rohelist valgust tunnelisse ehk Kas Jevgeni Ossinovski päästaks rohelised? 

Nüüdses riigikogu koosseisus on oma toetusrühm jalgpallil, mesinikel, lairibavõrgul, kaitsetööstusel jne, kuid mitte kliimal ja elurikkusel. Lokaalselt lõpetas Mihhail Kõlvart Tallinnas rohelistega vähimagi flirdi, mida tema eelkäija linnapea ametis Taavi Aas oli harrastanud. Pole enam vajadust, need tüütud putukad ju ainult segavad linna täielikku asfalteerimist.

Valijat ei köida liigne vasakpoolsus

Eesti rohelised pole oma vähese populaarsuse hädas üksi. Nagu Euroopa Parlamendi valimised mai lõpul kinnitasid, on samas seisus kõik Euroopa Liidu riigid, mis pärinevad külma sõja aja idablokist. Milles asi? Ei vasta tõele väide, et keskkonnaprobleemide tajumine ning võimu avalik ning sihikindel survestamine kukub kodanikel hästi välja alles siis, kui kriis on väga teravaks muutunud ning ühiskond tervikuna jõudnud heaolus tasemele, mis on idapoolses Euroopas veel saavutamata.

Eesti sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta on ligikaudu samal tasemel kui sajandivahetuse Soomes. Idapoolses Euroopas ollakse majandusarengus ja elatustasemelt läänepoolsetest riikides maas maksimaalselt inimpõlve jagu, kuid rohelised liikumised ja erakonnad on seal hoopis kauem tegutsenud ning seda edukalt. Enne sajandivahetust osalesid rohelised erakonnad nn punarohelistes koalitsioonides sotsiaaldemokraatidega Saksamaal ja mitmel pool Põhjamaades. Pärast mõningast mõõna tegid rohelised Saksamaal, Prantsusmaal ja isegi Ühendkuningriigis tänavu mais valimistel kõigi aegade rekordeid. Kesk- ja Ida-Euroopas ei saadud valijatelt hääli võrreldavas koguses Lääne-Euroopa 1990ndatega.

Riigiti on põhjused, miks rohelistel hästi ei lähe, erinevad. Ühiseks jooneks aga paistab olevat asjaolu, et traditsiooniliselt on Lääne rohelised end sidunud ka ida pool ebapopulaarsete nn vasakpoolsete väärtustega, millel võiks küll olla turgu elektoraadi hulgas, kuid selle suure niši on ammu hõivanud populistlikud massiparteid. Viimased on küll kriitilised kapitalismi suhtes, kuid pigem mahitavad väiksema sissetulekuga ja haridusega elanikke raha ümberjagamise toel rohkem kulutama tarbimisele, mitte ei õpeta elustiili muutmist kodus ja globaalselt. Ka Eestis pole seetõttu ime, et roheliste senise ajaloo kõrghetk, millega kaasnes ka pääs riigikokku aastal 2007, rajanes kõige vähem vasakpoolsel valimisplatvormil.

Nimetatagu seda tagantjärele rohekapitalismiks, ökopragmatismiks, tehnoutoopiaks või veel millekski, igal juhul suudeti valijatele jätta mulje, et ei aeta mingit „punast“ asja. Nii kurb kui see ka pole kõigi väetimate vähemuste ja jäägitult nende kaitsele pühendunud idealistide seisukohalt, roheliste lähitulevik Eestis ei paista helge, kuni ei heideta programmi tipust välja kõike liiga vasakpoolset ning ei keskenduta meie igakordsele valimiste põhiküsimusele ehk majandusele. Ja seda nii, et see oleks seeditav ka uuendusmeelsetele ettevõtjatele. Kuidas? Parimat eeskuju leiab Saksamaa Baden-Württembergi liidumaalt, kus rohelised juhivad võimuliitu, on saavutanud valijate toetuse kompetentsi ja heade ideedega energia majanduse ja hariduse valdkondades.

Toogem juhiks Jevgeni Ossinovski?

Paraku võimendusid Eesti roheliste hiilgeperioodil 2007–2011 nende kuvandis praeguseni päevakorralised erakonna ja selle liikmete võimetus omavahel ja partneritega kvaliteetseid kokkuleppeid sõlmida ning neist kinni pidada. Esiteks, sisemine riid teeb alati nõrgaks ning kui ühest erakonnast sisetülisid kas või pisutki välja paistab, on konkurendid „perelõhkujatena“ kohe jaol. Seda iga partei puhul.