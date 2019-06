Juhtkiri | Võitlus leetritega tuleb valus 

Kui ettekujutus keset suurt suve nädalateks haiglaseinte vahele sulgumisest, kaaslasteks nohu, köha, palavik ja keha kattev lööve, pole veel piisavalt ebameeldiv, et otsustada vaktsineerimise kasuks, siis mis veel? Ehk teadmine, et raskemate tüsistustena võivad kaasneda kopsupõletik, kuulmiskaotus või ajupõletik? Igatahes paistab, et haiguse tõsidus on kohale jõudnud ning üha sagenenud teavitustöö vilja kandnud vähemasti täiskasvanute seas – esimese kolme kuuga on leetritevastast kaitset uuendanud 1337 inimest ehk seitse korda enam kui mullu sama aja jooksul. Miks väidetavalt eluaegse kaitse saanud vajavad uut süsti, võivad nüüd vaktsineerimisskeptikud küsida. Põhjus peitub meie ajaloos – 1980. aastatel piirduti mõnel juhul vaid ühe doosiga ettenähtud kahe asemel, teisel juhul ei vastanud tollased säilitamistingimused nõuetele. Paraku ei jää neil enne 1993. aastat sündinud täiskasvanutel nüüd muud üle, kui tollaseid võimalikke vigu omal käel likvideerida. On hea, et seda tehakse täiesti ilma riikliku sunnita.

Sellegipoolest ei tasuks alahinnata tervishoiutöötajate muret, et leetrijuhtumid on oma ülinakkuslikkuse tõttu – kokkupuutel viirusekandjaga haigestub 98 inimest sajast – vaid esimene märk sellest, et üleüldine vaktsineerimistega hõlmatuse tase on langenud ja langemas liiga madalale. Nii tasuks otsustajail targu valmis mõelda, kust läheb piir, millest alates tuleks teavitustöö kõrval rakendada teisigi meetmeid, ja mis need olla võiksid. Paralleel vaktsineerimisega on ilmne – kuigi peretoetuste vähendamine, laste vaktsineerimisest keelduvate vanemate trahvimine või selliste laste lasteaeda mitte lubamine pole üheski riigis kulgenud valutult, on see nähtavasti olnud tõhus.