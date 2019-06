HÜVASTI! Liiklusõnnetuses hukkus Estonia tragöödias elusid päästnud sangar

Staff oli Estonia tragöödia ajal ametis õnnetuspaigast 40 kilomeetri kaugusel asetsenud Üto kindlussaare komandörina. Seetõttu sai temast päästetööde juht. Mees meenutas viis aastat tagasi ajalehele, kuidas algselt lootsid nad päästa kõik merehätta sattunud, kuid lõpuks jõudsid helikopteriga Ütole vaid 24 inimest. Hukkunuid oli palju rohkem ja see murdis päästjate südamed.

„Ülesanne oli erakordselt raske ja see ei lähe kellelgi kunagi meelest. Seal oli üks ema, kes oli oma lapsest viimase hetkeni kinni hoidnud. Ta oli sellisesse asendisse kangestunud.

Kõik mõtlesid nende inimeste saatustele, meestele ja naistele. Miks pidi nende elu nõnda lõppema. Nad olid lahkunud Tallinnast Stockholmi. See pidi olema rõõmus reis. Keegi ei teadnud, et see saab olema nende viimane reis,“ rääkis Staff.