Margus Murakas | Tänaku võiduta jäämine pole mingi traagika 

Kurvi sisse minnes saab sõitja aru, kui ta lõikab liiga palju. Kui näed, et auto suund on kivi poole, peaks jõudma reageerida. Minu arust oli seal ruumi korrigeerida. Lase see trajektoor pool meetrit või meeter kivist väljapoole.

Sardiinia rallil oli ka rehvivalik fortuuna. Ott oskas oma Sardiinia kogemusi paremini ära kasutada ja see tõi talle ka teiste ees edu sisse. Neuville’i esimese päeva probleemide algpõhjus oli aga just vales rehvivalikus.

See, et Tänak tehnilise rikke tõttu võidust ilma jäi, pole mingi traagika. See ongi tehnikaspordi eripära. Kui sellega ei suuda harjuda, tuleb malet mängida.

Poodiumil olid täiesti uued näod. Alale toob see lisavärvi ja loob lisaväärtust. Väga kurvastama ei pea, pool võitu tuli ju Eestisse, sest Dani Sordol on eesti naine.

Pealegi on äge, et esimese kolme osas on MMi punktiarvestus nii tihe. Kujutage ette, et Ott oleks sealt jälle 30 punkti ära võtnud. Teistel oleks mast maas olnud. Nüüd on pikk paus, kõik saavad Soome ralli eel rahulikult teste teha. Kuni kümnepunktilised vahed tähendavad seda, et vahesid pole. Loomulikult soovime, et meie mees võidaks, aga laiemat pilti vaadates on kõik hästi.

Olin seotud eile lõppenud Viru ralliga ja seal üks mehaanik ütles, et juhul, kui sa pole eestlane, läheb WRC-sari sama ebahuvitavaks kui Schumacheri-aegne vormel 1. Või isegi praegune vormel 1. Kui vahed on väikesed, siis on rohkem pingutamist ja sporti.

Soome rallil on Otil kindlasti võimalus isegi esimesena startides võita. Mullu oli Neuville teed puhastades suures hädas, aga minu arust pole Hyundaid Soomes kunagi seadeid paika saanud. Eelmisel aastal halasid nad seal päris palju. Ainuke, kes toona kiiresti sõitis, oli Hayden Paddon, kes käis enne ka Rally Estonial. Aeglasematel kruusateedel on Hyundaid kepsakamad.