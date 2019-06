PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 18. juuni 

Palju õnne, Kaksikud! Uus eluaasta tõotab tuua edu ja õnne. Ole vaid ise tubli, hoia vaim värske ja silmad lahti – haara oma võimalustest õigel hetkel kinni! Igas eluvaldkonnas on sulle toeks head sõbrad. Armastuse teema on üks olulisemaid. Omanditunne on tugev, mistõttu võib (ka põhjuseta) armukadedus silme eest mustaks võtta.