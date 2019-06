50 kurvemat varjundit! Dakota Johnson ja Coldplay ninamees läksid lahku 

42-aastane Martin ja 29-aastane Johnson leidsid teineteist 2017. aasta lõpus. Allikate sõnul on Martin rääkinud sõpradele, et suhe näitlejannaga lõppes eelmisel kuul.

Paari lähedane rääkis The Sun’ile, et Chris ja Dakota näisid koos väga õnnelikud ning rääkisid isegi kihlumisest. Eelmise aasta sügisel sahistati isegi selles, et paar on lapseootel. Seetõttu tuli lahkuminek kõigile üllatusena.