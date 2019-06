Huvitav avastus! Sutsakas elektrit võib taastada kustunud mälestuse 

Katsealused jagati kolme gruppi. Esmalt nende aju ei stimuleeritud, kuigi selleks kasutatav seade lülitati korraks sisse, et osalised ära petta. Teste korrati nii, et ühe rühma liikmetel virgutati meenutamisega seotud ajupiirkonda, ühel rühmal hoopis pärsiti teistsuguse vooluga aju närvirakkude aktiivsust ning üks rühm endiselt voolusutsakat ei saanud.

Uurimistulemused avaldati ajakirjas Journal of Cognitive Neuroscience. Sama uurimisrühma varasem ajupiltide analüüs on samuti viidanud, et otsmikusagara vasakul küljel asuv piirkond on meenutamisega seotud, ent nüüdne uuring andis tunnistust, et see toetab meelest läinu ennistamist.