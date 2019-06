Elu „Hoidke hobust! See tuleb teil hästi välja!“ Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga: M

PIDU TULI: Siuhti kihutavad hobused piki mänguplatsi eemale, kaless taga. Korraks püüavad hobused tagajalgadelegi tõusta. „Peate vist jala koju minema, pastor Willigerode,“ muheleb Johann Voldemar Jannsenit kehastav Hannes Kaljujärv (ees paremal). Riho Kütsar pastor Willigerode rollis muheleb vastu. Aldo Luud

„Hoidke hobust! See tuleb teil hästi välja!“ kiidab näitleja Riho Kütsar kolleeg Hannes Kaljujärve, kes turtsakat hobust päitseidpidi kinni hoiab. Kütsar on pastor Adalbert Hugo Willigerode, Kaljujärv Johann Voldemar Jannsen. On Raadi suveteatri „Pidu tuli“ esietendus Raadi orus.