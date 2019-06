"Klubile nime „Heldeke!” leidsin Miki Hiire koomiksist." 

„Paljud eestlased on Austraalias, aga see on saladus, et kui keegi läheb Eestist sinna, peab üks austraallane Eestisse tulema, et säiliks tasakaal. Mehele, kellega mina elukohad vahetasin, meeldib Austraalias väga ja ta ei tulegi Eestisse tagasi. See tähendab, et ka mina ei lähe Austraaliasse tagasi,“ naljatleb Dan Renwik, miks ta on juba peaaegu kümmekond aastat Eestis elanud.