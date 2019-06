GALERII | Esietendus Hanna-Liisa Võsa muusikakooli muusikal, peaosas Miina Rihanna Rõivas 

Koguperemuusikali autoriteks on Jaagup Kreem ja Tiit Kikas ning lavastajaks Tanel Saar.

Lustlik muusikal "Uksed" on avastusretk maailma, kus alguses näib kõik olevat nii selge ja lihtne. Muusikalis astub lavale sada muusikalikooli õpilast.

Paar päeva tagasi rääkis Miina , et muusikalilavale pääsemiseks tuli demonstreerida oma laulmis- ja näitlemisoskusi. "Pidin natuke laulma, natuke näitlema. Alguses tundus natuke hirmus, et ei tunne inimesi, aga siis lõpuks läks väga naljakaks ja toredaks," lausus Miina.

Etenduse proovid on nüüdseks kestnud juba aasta. Lisaks tavapärastele proovidele harjutab Miina laulmist ka kodus. Isa Taavi Rõivas tütart laulmises ei nõusta, küll aga teeb seda ema Luisa. "Ta on õpetanud mulle mõned laulud üksi selgeks. Ma arvan, et ilma tema abita ei oleks ma oma üht laulu selgeks saanud," avaldas ta.