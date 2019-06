JAAK AHELIK: Gunnar Graps oli mu elu suurim tugipunkt. Sain temaga lõpuni hästi läbi. 

Oma 40. juubelil mängis ta trumme üheksa tundi järjest ja 13 eri ansambliga. Ta vahetas juba aastaid tagasi auto jalgratta vastu ning kõik, mis ta oma elus on saavutanud, on tulnud tänu suhtlemisele. Parimateks trummariteks peab ta John Bonhami Led Zeppelinist ja Ian Paice'i Deep Purple'ist, sest need kaks meest on kujundanud iga trummimängijate põlvkonna käekirja. Ta on trummar Jaak Ahelik.