Elu Veera Tolli-Baskin: „Need kuusteist aastat, mis me olime Einoga koos, olid kahtlemata minu elu ilusamad aastad.“ Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga: M

ÕNNELIK PAAR: Eino ja Veera Eino Baskin / erakogu

„Sellest valust ei saa vist kunagi üle, see on ja jääb, ainult et ta ei lõika enam nii teravalt,“ tunnistab Veera Tolli-Baskin (62). Enam kui neli kevadet tagasi kaotas ta armastatud abikaasa Eino Baskini, keda nägi esimest korda teatrilaval 18aastase tütarlapsena ja kellesse armus esimesest silmapilgust. Kahe päeva pärast on Baskini 90. sünniaastapäev. Veera suur soov avada sel päeval Tabasalu suvekodus Baskini tubamuuseum jooksis liiva. Ikka rahapuudusel. Aga Veera ei jäta jonni ja loodab teha muuseumi uksed lahti hiljemalt viie aasta pärast.