Suurbritannia keelas negatiivseid soostereotüüpe kujutavad reklaamid, esimestena said keelu Volkswagen ja Philadelphia toorjuust

Suurbritannia Reklaamistandardite Amet, kes keeldusid kehtestab, osutab sellele, et mõni viis, kuidas mehi või naisi reklaamides esitletakse, võib tekitada valearusaamu sellest, milliselt mehed ja naised päriselt käituvad või milleks tegelikult võimelised on. Eriti mõjutavad sellised pildid lapsi, kes võivad hakata arvama, et nad lihtsalt loomupäraselt ei oskagi mingeid asju teha ning see võib omakorda mõjutada nende valikuid tulevases elus.