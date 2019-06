Uus „Lõvikuningas“ – armastatud klassik hüppab virtuaalreaalsusse 

Uue filmi treileritest jääb mulje, et Favreau jutustab 1994. aasta filmi kaader-kaadrilt ümber. Kuid nii see pole, kinnitab EW.com. Algse filmi animatsioon oli väga selge ja lihtne. Näiteks avalaulu „Circle of Life“ taustal näidatakse päikesetõusu Aafrika tasandike kohal ning kaadris on üksainus ahvileivapuu. Animatsiooni puhul see toimib, ent Favreau fotorealistlikus versioonis tunduks kohatu. Nii on režissöör loonud ahvileivapuudest terve salu. See on märksa realistlikum savanni kujutamine.

Ka stseen, kus loomad kogunesid lõvipoeg Simba sündi tähistama, oli 1994. aasta filmis esitatud lihtsustatud kujul. Kõik liigid hoiavad omaette ega segune: näha on antiloopide, kaelkirjakute ja elevantide rühmi. Lähemal uurimisel ilmneb, et animaatorid on üht ja sama elevanti või kaelkirjakut korduvalt kopeerinud, üksnes värvitoon on erinev. Uues „Lõvikuningas“ ei saaks säärast paljundamist teha. Seega näeb see stseen hoopis teistsugune välja: loomad on läbisegi, kõrvuti seisavad ninasarvikud ja sebrad, kaelkirjakud ja elevandid. Iga loom on teistest erinev. Favreau seletas USA Today intervjuus: mõned 1994. aasta stseenid on nii kuulsad, et neid ei saa muuta, aga uus „Lõvikuningas“ pole kindlasti vana koopia.

Uue „Lõvikuninga“ lavastaja Jon Favreau. AP/Scanpix

„Originaal on vapustavalt hästi vastu pidanud,“ ütles lavastaja, kes aastaid tagasi näitles komöödiasarjas „Sõbrad“ ning tegi mitu filmi koos koomik Vince Vaughniga. Hilisemas elus lõi Favreau laineid „Raudmehega“, mis pani aluse Marveli kinouniversumile. „Me otsekui restaureeriksime klassikalist arhitektuurimälestist – kuidas seda värskendada, ilma et muudaksid tema iseloomu? Mismoodi kasutada ära kõiki uusi tehnoloogilisi läbimurdeid, säilitades ometi algse „Lõvikuninga“ hinge ja vaimsuse?“

Favreau sõnul teeb loodusfilmilikku realistlikkust võimaldav arvutitehnoloogia „Lõvikuninga“ värskeks ja uueks. „Ometi on see algupärandiga täiesti seotud.“ Selle kinnituseks on Simba isa Mufasa repliigid täpselt samad mis algupärandis.

Ei võtteplatsi ega sinist ekraani

Kui „Džungliraamatu“ filmis tegutses lihast ja verest Mowgli (Neel Sethi), siis nüüd pole Favreau pidanud inimestega mehkeldama. See võimaldas filmi teha üleni virtuaalreaalsuses. Näitlejate nägusid filmiti selleks, et animeeritud tegelased nende järgi kõnelema panna. Võtted käisid aga tehismaailmas. „Me polnud enam aheldatud tõsiasja külge, et meil peavad olema sinine ekraan või päris võtteplats või päris kaamerad, nii et kõik muutus virtuaalseks,“ seletas Favreau EW.comi intervjuus. „Põhimõtteliselt ehitasime filmi tegemiseks paljudele mängijatele mõeldud virtuaalreaalsusmängu.“ Kogu meeskond kandis peas seadmeid, mis viisid nad arvutiga loodud looduskeskkonda.