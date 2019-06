Margit Kilumets: elulooraamatut tuleb veidi tsenseerida, et inimestele mitte haiget teha 

Raadiost ja televisioonist tuntud ajakirjanik Margit Kilumets on kirjutanud elulooraamatud „Ita Ever. Elu suuruses“ (2006), „Kersti Kreismann. Paljajalu kõrrepõllul“ (2008) ning „Jaak Joala. Kuulsuse ahelad“ (2015). Kui Everi raamat on intervjuu vormis ja Joala raamat põhineb teda tundnud inimeste mälestustel, siis Kreismannist sai Kilumetsale kirjutamispartner. „Ta osutus lihtsalt nii kirjasuutlikuks inimeseks, et mul ei olnud mingit mõtet raisata tema annet ja proovida tema mälestusi ise ümber kirjutada. Kohati ma seda tegin, sest ka kõrvalpilk on väga vajalik, aga julgelt pooled peatükid kirjutas Kersti ise.“

Kreismann läks Kilumetsa sõnul kirjutades nii hoogu, et hakkas saatma lisaks palutud peatükkidele öösiti ülipikki meile – täienduseks, sest palju oli jäänud ütlemata. „Kui me olime raamatu kahe peale valmis saanud, siis oli ta väga kurb. Ta ütles, et nüüd on see kõik läbi ja mis edasi saab – ta on nii harjunud kirjutama!“

Ita Ever aga palus raamatust välja võtta vähemalt neljandiku oma räägitust. „Ta ütles, et seda ei saa praegu avaldada – need inimesed on elus, nende järglased on elus. See üks neljandik, mis on kirja pandud ja kohati ka diktofoni lindil, on mul siiamaani kodus klaveri peal. Kui ma seda kasutaksin, siis kust läheks piir selle vahel, et ma tunnetan, et see on huvitav ja aus, või et ma panen selle raamatusse, kuna see on kollane ja müüb?“ mõtiskleb Kilumets. „Mina pean saama õhtul voodisse minna nii, et ma tean, et ei ole kellelegi tahtlikult halba teinud. Seda piiri minu sees nihutada on väga keeruline.“

Õel kriitika Joala pruutide pihta

Seesama eetikaküsimus kerkis Jaak Joalast kirjutades. „Viimast kümmet aastat Jaagu elust ma natuke ise tsenseerisin,“ avaldab Kilumets, kelle väitel oli kangelasest ausa pildi maalimine keeruline ülesanne. „Jaak Joala on väga paljude – et mitte öelda enamiku – jaoks Eesti sellest generatsioonist, kes tema laule teavad ja mäletavad, pühaku staatuses. Hakates seda müüti – mitte jõhkral moel, aga mingil määral ikkagi – lammutama, rääkides tema suhetest abikaasade või teiste lähedastega või rääkides tema tervisest, astud sa piiritsooni, kuhu sisenemiseks ei ole sul võib-olla kõigi inimeste arvates õigust.“

Joala raamatus kasutas Kilumets laulja vanaema päevaraamatut. Joalat väiksest peale kasvatanud memm pani muu hulgas varjamatult kirja, mida ta lapselapse ühest või teisest pruudist arvas. „Ka seal tegelesin ma tsensuuriga, kui mulle tundus, et ta kirjeldas neid naisterahvaid ülekohtuselt karmide sõnadega. Tal oli tohutult etteheiteid, kuidas tema Jaagukesele liiga tehti: kes ei korista tuba, kes ei tee sooja sööki. See on leebe vorm, ta suutis olla ka väga õel,“ märgib Kilumets.