FOTO JA VIDEO | Siberi jahimees avastas 40 000 aastat tagasi elanud hundi pea 

Leidu uurisid nii Venemaa, Jaapani kui ka Rootsi teadlased. Selgus, et tänapäevastest huntidest suurema sute peas on säilinud koed ja aju, kuid silmi enam pole. Hunt võis elada umbes 40 000 aastat tagasi, kirjutab Siberian Times. „Esimest korda maailmas leiti eelajaloolise hundi säilmed, mille pehmed koed on säilinud,“ kinnitab teadur Albert Protopopov.

Eluka hambad avaldasid teadlastele erilist muljet, olles palju suuremad ja teravamad kui tänapäeva Siberi hundi omad. Tema karvkatet iseloomustasid nad kui mammutisarnast. Protopopov kinnitab neile, kellele pea tundub värvi tõttu pigem karule kuuluvat, et selle kuju ütleb väga selgelt, et tegu on hundiga. Siiski ei usu ta, et tegemist on kunagi teadaolevalt Põhja-Ameerikas ringi jooksnud ürghundiga (canis dirus).

Valery Plotnikov via AP/Scanpix