Elu Tänavatoit: Telliskivi toidupidu näitas, et kotletisaia laul on lauldud Kersti Eero , täna, 00:01

SUŠIBURGER: Lätlaste nägemus sušist. Kersti Eero

Nagu digirevolutsioon on toonud meile uue kirjaoskuse, on tervislik trend toonud hamburgerile uue hingamise ning vahel ka uue vaimuka nime. Näiteks, kas olete kunagi kuulnud sušiburgerist või not dog' ist? Aga just neid võis proovida eelmisel nädalavahetusel kuuendat korda peetud Tallinna tänavatoidufestivalil.