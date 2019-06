John Legend nõuab, et meeste WC-des oleksid mähkimislauad 

40aastane muusik kasvatab koos modellist abikaasa Chrissy Teigeniga kaht last. Esiktütar Luna on kolmene, poeg Miles veidi enam kui aastane. Legend hakkas hiljuti kampa Pampersi mähkmefirmaga, paigaldamaks üle USA ja Kanada meestekemmergutesse 5000 mähkimislauda.

Kui ajakiri People Johnilt uuris, miks ta võttis nõuks aktsiooniga ühineda, rääkis ta, et kõik sai alguse Luna sünnist, mil nii Chrissy kui ka tema lapsel mähkmeid vahetasid. See pole ju ometi vaid emade töö! "Hakkasime toetama mõtet, et isadel on samuti kohustus mähkmeid vahetada ja et see käib lapsevanemaks olemise juurde."