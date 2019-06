Vilja Kiisler | Kuidas eesti naine sünnitama panna? 

Kõigepealt võiks preservatiivid toidupoest apteeki saata (see on ju sugulise lõtvuse soodustamine, kui neid koos leiva ja piimaga osta saab), järgmiseks võiks need retsepti alla panna nagu rasestumisvastased pillid, edasi peaks igaüks, kes mingit vahendit kasutada soovib, läbima nõustamise; ja lõpuks võiks neid välja kirjutada ainult sünnitusest taastumise eesmärgil. Varro Vooglaiule tuleks peavoolumeedias rohkem ruumi anda, et sugeneks arusaam: seks on lubatud ainult laste saamise eesmärgil.

Õlle ja viina odavamaks tegemine võib samuti iibele positiivset mõju avaldada. Purjuspäi tunduvad kõik asjad siin elus ju lihtsamad, miks mitte ka laste saamine ja kasvatamine. Võimalikud väärarengud on muidugi reaalne oht, aga mis seal ikka nii hullu. See on esialgu segane, kuidas riik loodab tagada, et napsised paarid tingimata eestlased on, aga võib loota, et kogemata eostatud laste seas satub kahe eestlase järeltulijaid rohkem olema kui segatud verd poisse-tüdrukuid.

Kuna lapsed peaksid sündima ikkagi traditsioonilises perekonnas, emale ja isale, siis oleks mõeldav meede lahutuste raskendamine ja lõpuks keelamine. Rahvuslik-kristlik eestiline kultuuriruum peaks tasapisi süvendama arusaamist, et mida jumal on kokku pannud, seda inimene ei lahuta, ja et mees ja naine on üks liha igavesest ajast igavesti. Kuna aga see kärgperestuvas Eestis kergesti saavutatav eesmärk ei ole, on oluline panustada kooliharidusse. Inimese- ja ühiskonnaõpetuse tundide sisu peaks tingimata kullipilguga üle vaatama. Tublide emade-isade kasvatamine algab küll perekonnas, aga jätkub koolis.

Naise koht pole ülikoolis

Mõjus võimalus panna naisi sünnitama on ka nende hariduse saamise võimaluste piiramine. Praegu on kõrgharidusega naisi rohkem kui mehi ja see on üks põhjus, miks iibega lood nii kehvad on. Võiks teha näiteks nii, et naised saavad ülikooli alles siis, kui on sünnitanud ühe või kaks last. Kolmanda peaks ilmale tooma stuudiumi ajal. Naiste kõrgharidusest eemalhoidmine sobib ka, aga laksust ära keelata ju ei saa. Üks võimalus selleni jõudmiseks on tellida ja levitada teaduslikke uurimusi, mis tõendavad, et naise ajalooline koht on kodus pliidi ääres, titt kaenlas.

Eks seda juba tehakse ka, aga vaja oleks jõulisemalt ja veenvamalt. Ajakirjanduse abi on siinkohal teretulnud. Postimehe Meie Eesti sünnitusküljed on tubli töö ära teinud, aga kuna mõned pahatahtlikud inimesed ei pea seda ajakirjanduseks, siis võib-olla oleks mõjusam iibeteemad päris arvamuskülgedele tagasi lasta ja ka juhtkirjade näol rohkem tuge anda. Teised väljaanded peaksid samuti teemasse vastutustundlikumalt suhtuma, eriti ERR, mis sõltub maksumaksja rahast.

Naiste õiguste järkjärguline ahendamine on samuti oluline. Muidugi ei saa naistelt päevapealt valimisõigust ära võtta, küll aga võiks tasapisi hakata arutama, kas naised ikka ise üldse tahavad valida. Kindlasti tasub uuesti lauale tõsta iga lapse eest ühe lisahääle andmine valimistel. On igati õiglane, et lasterikastel eestlastel on oma riigi arengu ja tuleviku üle otsustamisel suurem sõnaõigus kui neil, kes pole rahvuskehandi taastootmisse oma panust andnud.