Dua Lipa on lapsepõlvefotol oma huuli suurendanud? 

Kuulsuste ilulõikuste paljastamisele pühendatud veebiküljel Exposing Celeb Surgery anti mõista, et Dua Lipa on arvutiga oma kunagisi fotosid kohendanud.

Seepeale avaldas 23aastane lauljanna Instagramis nunnu plikapõlvefoto, kus ta, huulepulk peos, huuli prunditas. "Need, kes, ütlevad, et ma teen Photoshopiga oma lapsepõlvefotodel huuli suuremaks, on hullud!" kuulutas Dua Lipa. "Uskumatu, et ma pean end kaitsma. Te vist olete kräkki pannud."