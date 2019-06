TUGITOOLIS SPORTLANE | Rallikrossiäss Janno Ligur tõelise superautoga sõitmisest ja läbikukkunud revolutsioonist 

Arutlesime Karksi-Nuia autospordidünastiat jätkava Liguriga, kuidas rallikrossiseeme Eestis jõudsamalt idanema saada, sest mootorispordihuvilistele läheb see ala tegelikult korda. Paar aastat tagasi tundus, et ala on massidesse jõudmas, aga nüüd on asi natuke ära vajunud.