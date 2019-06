Pommid plahvatasid tankeritel Iraani ranniku lähedal  

Täit selgust õnnetuste põhjustest, mida Iraanis nimetatakse müstiliseks, kiiresti ei saadud. Need toimusid ajal, kui Iraanis on riigivisiidil Jaapani peaminister Shinzo Abe, kes tõi selle riigi juhtidele president Donald Trumpi eriläkituse. Mõlema tankeri operaatorid olid mõnevõrra ka Jaapaniga seotud.

Iraani riikliku uudisteagentuuri IRNA kinnitusel olevat Norra firmale Frontline kuuluv Front Altair juba ennelõunal uppunud, mida firma kohe eitas. Laeva opereeriv Taiwani naftafirma teatas omakorda, et süttinud tankerit võis tabada torpeedo. Sellest kirjutab ka kaubalaevastikega seotud uudiseid vahendava ajalehe Tradewinds internetikülg, tuginedes küll Iraani uudisteagentuurile, kelle sõnumeid pole sõltumatult kinnitatud. Kontrollimatute uudiste jadas on ka Norra Dagbladetis ilmunud teade, et Omani rannakaitse esindaja kinnitas, et Front Altairi pardal kõlas plahvatus. Norra meresõiduvalitsus väitis omakorda, et laeva pardal kõlanud koguni kolm plahvatust.