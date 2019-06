VIDEO JA FOTOD | Viljandis uputas paduvihm tänavad, kahte majja lõi äike sisse

Carl Robert Jakobsoni tänava ja Lossi tänava risti oli vesi nii kõrge et sõidutee, kui kõnnitee oli mõnda aega vee all. Läbi said ainult kõrgemad masinad. Lisaks oli uputus olnud veel ka Tartu tänaval.

Riigi ilmateenistuse andmetel oli kella 18 ja 19 vahel Viljandis mõõdetud sademete hulk 20,9 millimeetrit. Juunikuu norm on Viljandis 86,7 millimeetrit.

Lisaks on Viljandimaal on täna olnud väga palju äikest, mis on endaga kaasa toonud ka palju pahandust. Neljapäeval kell 20:11 sai häirekeskus teate, et Viljandis Kevade tänaval on majja sisse löönud äike.

Kohale saabunud päästjad selgitasid välja, et majas oli elekter olemas ning midagi põlema õnneks ei läinud. Samal ajal tuli teade ka, et paar maja edasi on äike majja löönud, kuid samuti seal ka ei läinud õnneks midagi põlema. Seekord läks väga õnnelikult.