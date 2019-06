Valter Soosalu: usun, et muusika loomine on üks lähedasemaid kogemusi sünnitamisele 

Valter on tegelenud muusikaga lapsest saati, ent esinemisnärv kuni muusikakeskkoolini ei jätnud teda. Rambipalavikule hakkas ta tähelepanu rohkem pöörama enne dirigeerimise lõpueksamit, kui sai aru, et soorituse hetke ei tasu üle tähtsustada. "Keha oskab suurepäraselt ise närvi minna, aju ei pea sellega kaasa minema," ütleb ta lisades juurde, et nüüd juhib ta oma tähelepanu närvist kõrvale ja kavaldab end üle. "Enda jaoks tuleb selgeks mõelda, mis on tähtis ja mis ei ole."