Eesti uudised Perearst Karmen Joller: parim profülaktika leetrite vastu on vaktsineerimine Asso Ladva, Sirje Maasikamäe , täna, 21:55 Jaga: M

LEETRID POLE TÜHINE TÕBI: Perearst Karmen Joller hoiatab, et väga nakkavad leetrid põhjustavad tõsiseid tüsistusi ja toovad kaasa järgmised haigused. Tiina Kõrtsini

„Kui kellegi laps on veel vaktsineerimata, siis palun käige arsti juures ära ja tehke see süst. Ükski arst ei hakka pahandama, et kus te nii kaua olite, neil on selle üle ikka hea meel,“ ütleb perearst Karmen Joller, kelle sõnul on leetrite vastu parim profülaktika just vaktsineerimine.