ÕL FOTOD | Kas ja kuidas on kauplused oma alkoholileti ära varjanud? 

Uute piirangute järgi tuleb alkohoolsed joogid poes teistest kaupadest eraldi paigutada ning piirata alkoholi nähtavust ka väljaspool müügipiirkonda. Piirangute eesmärk on vähendada alkoholi tarbimist. Piirangute järgimist kontrolliv tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet on teatanud, et soovib tänavu kauplejaid pigem nõustada kui kohe trahviga karistada. „Karmimad meetmed võtame käsile siis, kui kaupleja ei tee ametiga teadlikult koostööd ning on pahatahtlik,“ ütleb TTJA kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe.