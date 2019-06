Marko Atso lahkuminekust: meil olid teatud kokkulepped, millest mina astusin üle 

„Ütlen nii palju, et me Cerliga oleme konkreetsed ja meil olid teatud kokkulepped, millest mina astusin üle. Ja mul ei ole siin midagi nutta. Mida võin veel öelda – kui olen suhtes, olen olnud alati truu,“ vastab Atso küsimusele, kas nende suhtesse ilmus keegi kolmas.

„See oleks minust egoistlik, kui oleksin armukade, sest olen ikkagi ise süüdi, et need asjad nii on,“ sõnab mees, tunnistades, et kui Cerli kord uue mehe leiab, on ta ilmselt natuke armukade küll.