Jakko Väli | Kas Lavly Perling jätkab peaprokurörina? Ei! 

Reformierakonna keelatud annetuste kriminaalasja puhul teatas prokuratuur, et Reformierakonnal pole antud asjaga mitte mingit seost. Millest selline veendumus, kui asi on just äsja algatatud? Ega polnudki mingit veendumust, kuid järgneva uurimise ajal juhiti kõik otsad kenasti vette ja asi lõpetati. Samas kui õnnetut kirjavahetajat Ivar Onksioni tiriti läbi eeluurimise kohtusse, kuigi kuriteo poolt tekitatud kahju oli sisuliselt olematu ning oleks vabalt võinud piirduda oportuniteediga.

Isamaa kahepalgelisus väljendub mitte ainult nende retoorikas. Isamaa otseses huvides on oma toiduahela säilitamine jõustruktuurides. Sestap pole midagi imestada, kui kunagine kapo peadirektor Raivo Aeg Isamaast teeb kõik selleks, et Perling saaks jätkata. Paljud saladused oleksid turvaliselt kaitse all ning mitte midagi ei ohustaks näiteks Juhan Partsi seoses Alstomi ja Auvere põlevkivijaama ehitamise uurimisega.

Euroala riikides pole haruldane juhus, kus võimuvahetusega seoses osutuvad ühel hetkel kohtu all olevateks need, kes eelnevalt aastakümneid võimu nautinud. Tänase riigiprokuratuuri jätkates pole võimalik mitte ühtegi sigadust minevikust isegi mitte uurimise alla võtta.

Eesti demokraatia omapära on siiani olnud see, et uurimise alla satuvad opositsioonierakonnad. Koalitsiooni ei ohusta midagi. Isegi mitte rahapesu, mõjuvõimuga kauplemise või siis nõukogu liikmete puhul lohakusega seoses.

Perling on silmad kinni siiani suhtunud kõigesse, mis ühiskonda valusalt riivanud. Kas tahame, et see prokurör jätkaks Eesti õigussüsteemi õõnestamist?