Saksa kohus: kukktibusid võib tappa 

Põllumajandusminister Julia Klöckner ütles, et selline asi on eetiliselt vastuvõetamatu ning kutsus kukktibude brutaalse massihukkamise lõpetamisele, nagu see on juba 2013. aastast keelatud Põhja-Reini-Vestfaali liidumaal.

Töösturid aga sellega nõus ei olnud ja asusid kohtuteele. Kõrgem administratiivkohus langetaski otsuse, et tibusid võib endist viisi hukata. Kohtu sõnul on see lubatud seni, kuni tehnoloogia on sedavõrd arenenud, et tibu sugu saab määrata juba munas.