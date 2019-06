Seisukoht | Kulbitäis teadusraha 

Kui elukauged sotsiaalteadlased tegelevad uhkelt sellega, et uurivad rahva raha eest, miks pensionäridest vanahärrad käivad rahvatantsus vanadaamidest harvem või doktoritööd kaitstakse teemal, et tehnoloogia arengul oli keskne roll Eesti ühiskonna moderniseerumises, siis on selle peale raske midagi mõistlikku kosta. Meie vaeses miniriigis ei ole vaja arendada semiootikat, teatri- või usuteadust. Isegi arstiteadusse lihtsalt kulbiga raha kallamine ei tee inimesi tervemaks nüüd ega ka tulevikus. Päratu lõhe valitseb selle vahel, mida on Eesti elu paremaks muutumiseks vaja ja mis on teadlase palgaprojekt.