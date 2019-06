Mart Soidro | Kaotuse kurvad silmad 

Nali naljaks. Tegelikult võiksid jalgpalliajakirjanikud ükskordki peeglisse vaadata ja tunnistada – Eesti jalgpalli aeglane, kuid kindel allakäik on kestnud juba 6-7 aastat. Sellest põlvkonnast, kes äärepealt oleks meid viinud 2012. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, on alles vaid Ragnar Klavan ja „keskvälja mootor“ Konstantin Vassiljev, kes tähistab suvel oma 35. sünnipäeva. Võib ju spekuleerida selle üle, et kui meeskonna treener oleks olnud Jürgen Klopp, kas me siis kaotanuksime 5 : 0 või 6 : 0, asjalood sellest suurt ei muutuks.

Iga süsteem töötab paremini, kui protsessi on kaasatud suurem hulk inimesi, kes pole pelgalt käsutäitjad. Aga paraku on nii, et pärast suureskoorilisi kaotusi pöörduvad kõigi pilgud Aivar Pohlaku suunas – tema on A ja O, kes „käseb, poob ja laseb“, kelle ainuisikulisest otsusest sõltub mõne inimese tulevik. Paraku on Pohlak, kelle teeneid meie jalgpallielu korraldamisel on raske üle hinnata, juhirollis olnud juba üle veerandsaja aasta. „Aga kord iga pidu saab otsa, pillimehel otsa lõpeb ramm.“ Kuningas on ammu alasti, ainult jalgpalliajakirjanikud ei pane seda ikka veel tähele. Küllap nad panevad, aga ei ole ülemäära varmad „kurja juurt“ kritiseerima. Arusaadav, kuningal on piisavalt hoobasid, et pakkuda mõnele telekanalile või kirjatsurale meelehead. Või loopida neile õpetuseks kaikaid kodaratesse. Seaduse ja sündsuse piires muidugi.