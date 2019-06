Juhtkiri Juhtkiri | Kas kompromiss on parim? ohtuleht.ee , täna, 19:23 Jaga: M

MATI HIIS

„Ega me ei hakka ka nüüd lihtsalt kiusu pärast selleks, et kedagi maha võtta ja mingite oma inimestega asendada, niisuguseid samme kindlasti tegema,“ tõdes Mart Helme vastuseks, et mis saab, kui mitmete kõrgete ametiisikute ametiajad lähiajal lõpule jõudma hakkavad. Nädalaid hiljem on koalitsioon aga lõhki küsimuses, kas riigi peaprokurör Lavly Perling võiks selles ametis jätkata veel teisel ametiajal, või leitakse mõni teine – just EKRE-le sobilik kandidaat, sest teistel Perlingule etteheiteid ei ole.