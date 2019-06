UNICEF: Eesti on üks arenenud maailma peresõbralikumaid riike  

UNICEF võttis eri maade tingimusi uurides arvesse erinevad perepoliitika küsimused nagu selle, kui pikk on vanemapuhkus ning kui suur osa sellest on tasustatud, kas eelkooliealistele lastele ja väikelastele on kättesaadav lastehoid ja vanematele taskukohane meditsiinisüsteem. UNICEF on seisukohal, et lapse arenguks on hea, kui vanemapuhkus kestab vähemalt kuus kuud pärast lapse sündi – võtame võrdluseks näiteks USA, kus puudub seadusandlus tasustatud vanemapuhkuse kohta ning valdav osa ettevõtteid lubab vaid kuus nädalat vanemapuhkust. Kas ja kui palju need poolteist kuud ka tasustatud on, jääb firma enda otsustada. OECD ja euroliidu riikidest on Eestil aga kõige pikem tasustatud vanemapuhkus, 85 nädalat. Meile järgnevad Ungari (72 nädalat) ja Bulgaaria (65 nädalat).