Soovid süüa ja lõõgastuda Hollywoodi jalamil? HollyFood on selleks õige koht! 

Varajastele liiklejatele serveeritakse aga hommikul kell 9-12 külluslikku hommikusööki ning argipäeviti alates 12.00-st on avatud iseteenindav lõunamenüü. Seal pakutakse päevasuppi (2.50€), päevapraadi (4.50€) ja nädalamagustoitu (2.50€). See on ideaalseks lahenduseks just neile, kes soovivad maitsvat lõunapausi minimaalse ooteajaga.

Kel on aga rohkem aega nautimiseks, saavad alates kella 12-st tellida toite laiast a la carte menüüst.

Vahet pole, kas külastatakse HollyFoodi hommikul, lõunapausi ajal või õhtul – kõik road valmivad kohapeal, värskest ja eelistatult eestimaisest toorainest.

Võimalus aeg maha võtta

Lisaks maitsvale kehakinnitusele saavad teelolijad HollyFoodis hetkeks aja maha võtta. Klientide lemmikuks on kujunenud istumisnurgad kamina läheduses, mis on mõnusaks lõõgastumispaigaks pärast pikka autosõitu. Ühtlasi on HollyFoodis võimalus dušši kasutada.

HollyFood on lõbus peatuspaik ka väikestele tegelastele. Kehakinnituseks on neile mõeldud eraldi lastemenüü ning lastenurk, kus saab toitu oodates põnevalt aega veeta. Väga väikestele beebidele on olemas mähkimislaud ja spetsiaalsed söögitoolid.

Teretulnud on ka kõik lemmiklooma omanikud – sõbralikele lemmikutele pakutakse juua ning maja ümbruses on võimalik jalutada.