GALERII | Alice in Chains tegi Saku Suurhallis rokisõpradele mürglit 

Alice in Chains on oma karjääri jooksul kogunud mitmeid Grammy nominatsioone, müünud üle 20 miljoni albumi ja saanud endale tugeva ning lojaalse fännibaasi.

Pärast pikka pausi otsustasid rokkarid 2006. aastal hakata jälle muusikat tegema. Bändi ühe juhtvokaali surma tõttu liitus nendega uus solist nimega William Duvall. Neli aastat hiljem tegid rokkarid uue albumi "Black Gives Way to Blue", mida on müüdud üle miljoni eksemplari. Fännide rõõmuks otsustas bänd eelmisel aastal uue albumi välja anda, mis kannab nime "Rainier Fog" ning mille raames otsustati ka teha Euroopa turnee.