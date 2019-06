KAS TUNNED ÄRA? Need on Eestimaa tuntuimad kerjused  

Esmaspäeval ilmus Õhtulehes artikkel, kus Kristiina Tilk viis Tallinna kesklinnas läbi osaluseksperimendi kerjusena. Kuigi tänavail kohatud kerjused on aeg-ajalt ka kontvõõrad, on põhilised näod meile ikkagi tuttavad ja teada.

Hea näide ülikoolilinnast Tartust – juba aastaid jalutab kesklinna tänavail muusik ja kõnemees Erkki, kes aasta-aastalt üha kirevamaid salle kannab. Ta on tavapärane külaline mistahes avalikel üritustel ning sai üldisemalt kuulsaks videoga „Miljoni võte”, kus sangar juubeldab tänavakorvpalli võistlusel kaugelt visatud korvi peale. Harilik on, et Erkkit linnapildis märgates on tal sõrmede vahel ka õllepudel, kuid tudengite ja linnarahvaga saab ta sellegipoolest juba aastaid hästi läbi.

Kerjus Tallinna Kaubamaja läheduses Arno Saar

Võrru ilmus 90datel linna veidi lühemat mõõtu naisterahvas, kes tantsis ühe krooni eest ning kellesse üldiselt hästi suhtuti. Kui 2008. aastal Võrus Händeli veemuusika kontsert toimus, siis oli proua korraga kadunud. Noorte seas levis kõlakas, et vaeseke leitud surnuna Koreli ojast, kuid mõne aja pärast oli proua jälle tagasi. Linnalegend räägib, et Võru linnaisad viisid aktiivse kerjusnaise arvukate külastajate eest lihtsalt pikemale puhkusele.

Suvepealinnas Pärnus tegutseb juba pikki aastaid pudelikorjaja Vovka, kelle kuulsaimaks väljendiks on: „Sjenti on?” Kerjab tema nimelt sente ja ainult sente – juba aastaid. Väidetavalt on mehel tegelikult Sindis korter, aga sellest hoolimata käib ta igapäevaselt Pärnus pudeleid otsimas. Kord pakkus kolleeg toimetusest talle paberraha. Selle andis Vovka tagasi ja küsis vastu: „A... kas sul sjente pole?“

Haapsalus on lisaks Valgele Daamile veel üks legend – Gunnar. Tema on tänaseks juba siit ilmast lahkunud, kuid väidetavalt elatus Gunnar terve elu pudelikorjamisest ning töötas vaid kaks päeva ühes kohalikus kalakombinaadis. Paljude jaoks oli just tema Haapsalu linna hing – pärast tema surma 2011. aastal soovisid Haapsalu linna elanikud talle suisa skulptuuri püstitada, kuid rahanappuse tõttu jäi grandioosne plaan siiski kavandi-tasandile.

Kerjus Tallinnas Viru Keskuse kõrval pargis Teet Malsroos