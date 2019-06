Annabeli on aidatud juba 1,3 miljoni euroga! Puudu on viimane kolmandik summast  

Ahti sõnab, et arstid on olnud väga toetavad. „Lastearst ütles, et tõenäoliselt on ravi võimalik teistes riikides ning andis meile paar viidet.” Sellest innustust saades hakkasid murest murtud lapsevanemad internetist abi otsima. Laupäeva hommikul, 17 tundi pärast diagnoosi kuulmist leidsid vanemad kui läbi ime värske uudise.

„Sisuliselt juhuse tahtel sattusime uudise otsa, mis oli USA suuremates väljaannetes just avaldatud: selgus, et välja on tulnud uus geeniravim täpselt samale haigusele. See oli meie jaoks väga suur lootusekiir.” Tervenemiseks piisab, kui ravimit manustada vaid ühel korral süstina. „See oli meie jaoks ime.”

Annabel vajab ravi väga kiiresti

Ravi toimuks USAs, kus uudset rohtu manustab 44 kliinikut. „Kõige rohkem andis meile jõudu juurde see, et saime ühendust lapsevanematega USAst, kelle laps on selle ravimi abil terveks ravitud,” räägib Ahti. „See poiss on täna 3aastane, täiesti tavaline laps, mängib ja jookseb ringi.” Ameerika poiss sai ravimit kliiniliste uuringute käigus imikuna.

Annabel vajab ravi esimesel võimalusel. Rohu manustamiseks peab laps olema heas tervislikus seisundis. „Kui haiguse progresseerumine ei ole alanud, on paranemise tõenäosus oluliselt suurem,” sõnab Ahti.

Isa on rahul, et Eesti arstid on olnud nii toetavad. „Suur tänu nendele. Ma olen täiesti kindel, et saame USAsse ravile õigel ajal.”

Puudu on kolmandik summast