HELENI BEEBIBLOGI | Kas eestlased peavadki välja surema, sest mõnedel meestel puudub pereloomise instinkt? 

Mu üks põnev seik loomaaias oli kitsede puuri juures. Kitsed olid kahes aedikus, ühes neist oli sokk. Ja see sokk üritas paaniliselt kõrvalaediku kitsega tutvust luua. Passis ühe ja teise nurga alt, kutsus ja vestles, kuid üsna tulutult. Kitseke natuke eputas soku ees ning läks omi asju ajama. Sokk oli nii ähmi täis. Tundus nagu ta oleks nõus kasvõi nahast välja pugema, et veeta veidi aega oma armsa kitsega. Kuna loomad ja loodus on mind lapsest saati huvitanud, hakkasin mõtlema etoloogiale, mis on loomade käitumist uuriv teadus.