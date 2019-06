KAHTLUSTATAKSE RÜNNAKUT: Omaani lahel sattusid hätta kaks tankerit 

Josh Frey 5. laevastikust avaldas teate: „Regioonis asuv USA merevägi sai kaks eraldi päästekutsungit kohaliku aja järgi kell 06.12 ja teise 07.00. USA mereväe laevad on piirkonnas ning osutavad abi.“ Taiwani naftaettevõtte CPC Corp esindaja Wu I-fang väitis, et nende ettevõtte all tegutsev Front Altair kandis 75 000 tonni naftat. I-Fang sõnul kahtlustatakse, et alust rünnati torpeedoga, ent see pole kinnitust leidnud. Aluse Kokuka Courageous operaator teatas, et meeskond, kes tankeri hülgas, päästeti mööduva laeva poolt. Panama lipu all sõitnud tanker kandis metanooli ning polnud praegustel andmetel uppumisohus.