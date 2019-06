Mehhiko president müüb oma lennuki, et illegaalse rände vastu võidelda 

Kolmapäeval toimunud pressikonverentsil uuriti Lopez Obradorilt USAga sõlmitud kokkuleppe kohta, millega peab riik oma lõunapiiri kindlustama ning 45 päeva jooksul immigratsiooni vähendama. President kinnitas, et raha taha leping ei jää: „Selle kohta, palju see plaan maksab – ütleme nii, et meil on selleks eelarve.“ Lopez Obrador väitis, et plaani teostamiseks tuleb raha presidendi ametilennuki müügist. Ise on president varasemale lubadusele vastu tulles reisinud ametiajal vaid kommertslendudega.