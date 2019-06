LIIGNE TÖÖKOORMUS: Eestis ei julge veerand töötajatest pikemat puhkust võtta 

Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee värske pea 2700 töövõtjat kaasanud uuring näitas, et 11 protsenti loobuvad pikast puhkusest, kuna töökohustused ei lase kaks nädalat järjest tööülesannetest eemal olla. Kolm protsenti vastanutest kartsid, et lubades endale pikemat puhkust kaotavad nad palgas. Kümme protsenti ei soovinud öelda, miks nad pikka puhkust ei taha.

„Varasemad uuringud on näidanud, et tööjõupuudus sunnib tööandjaid tõstma olemasolevate töötajate töökoormust. Värske töötajate puhkuseplaanide uuring näitabki, et kahenädalane puhkus on muutumas pigem luksuseks, mida paljud endale lubada ei saa,“ kommenteeris uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.