Mira Sorvino langes kohtingul vägistamise ohvriks 

Oscari-võitja ("Kõikvõimas Aphrodite") toetab New Yorgi kuberneri Andrew Cuomot, kes nõuab rangemaid seksuaalse ahistamise ning vägistamisest teavitamise seadusi. Sorvino rääkis koos Cuomoga pressikonverentsil üles astudes pisarsilmi, et temalgi on seljataga kohtinguvägistamine. "Ma pole seda varem avalikult välja öelnud, sest säärastest asjadest on võimatu pihtida. Sul on häbi. Sa tunned, et see oli miskipärast sinu enda süü," vahendab New York Post.