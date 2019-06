Rammsteini solisti süüdistatakse võõra mehe lõualuu purustamises 

Seepeale küsinud Lindemann mehelt, kas too tõesti nimetas tema kaaslannat prostituudiks, ning nõudnud, et solvaja Lanalt vabandust paluks. Kuid mees olevat hoopis rusikaid näidanud ning nõudnud, et rokkar uksest välja läheks. Seepeale olevat Lindemann mehele küünarnukiga nii kõvasti näkku äsanud, et tagajärjeks oli ninaverejooks ning võimalik lõualuumurd.