Meie tegelik olme: kümnendik kodusid on kanalisatsioonita, vee saab majja vaid ämbriga 

Riiklike registrite põhjal on Eestis üle poole miljoni kasutatava eluruumi – voolava vee ja vesiklosetita kodusid on 15 000 ja need on jagunenud maakonniti erinevalt nii, et Ida-Virumaal ja Hargumaal on selliseid veeta elamisi alla nelja protsendi, samas kui Jõgevamaal on neid 37 ja Võrumaal 33 protsenti.

Üheks põhjuseks võib olla see, et vett lihtsalt ei olegi ja kaevuveest sõltuvatel inimestel on pärast möödunud suve põuda veetase siiani normaalsest madalam ning kui vett on, siis ei pruugi jälle jätkuda raha vee majja vedamiseks, sest kuigi riik toetab rahaliselt hajaasustuse programmi käigus kodude täiustamist, siis kolmandik kuludest jääb ikka elanike kanda ja paljud maal elavad inimesed on ka nende paarituhande euro leidmisega hädas.

Vesikloseti puudumise taga võib olla ka lihtsalt see, kuidas vana maja on ehitatud, sest kui maja ehitaja ei ole algse plaani järgi vannitoa jaoks eraldi ruumi määranud, ei jäägi paljudel muud üle, kui vannituba ehitada sahvrisse, kööki kardina taha või teha selle jaoks eraldi juurdeehitus.