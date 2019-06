Kohus käskis politseil vahialusele hüvitist maksta 

Kaebaja viibis vahistatuna Põhja prefektuuri Rahumäe arestimajas ajavahemikel 27.04.2016–04.05.2016 ja 24.08.2016–27.10.2016 ning 17.11.2016–08.12.2016 ja tema väitel olid arestimaja tingimused ebainimlikud. Kaebuses seisis, et kambripind ja elektrivalgustus olid ebapiisavad ja kambris puudus päevavalgus. Kambris olid antisanitaarsed tingimused, puudusid privaatsus tualeti kasutamisel ja võimalus igapäevasteks jalutuskäikudeks, teatas kaebaja. Kaebuse täpsustuses selgitas ta, et tegi korduvalt suulisi märkusi igapäevaste jalutuskäikude mittevõimaldamise kohta ning kambris päevavalguse puudumise tagajärjel tekkisid tal nägemisprobleemid.

Politsei- ja piirivalveamet kaebust põhjendatuks ei pea. Vastustaja möönab, et esines päevi, kui kaebaja ei saanud värskes õhus viibida. Seda tingis arestimaja pidev kõrge täituvus ja asjaolu, et Põhja prefektuuri arestimajas on üksainus jalutushoov, selgub kohtuasjast. Vaatamata sellele võimaldati kaebajal jalutada esimesel perioodil kuuest päevast kolmel, teisel perioodil 63 päevast 35-l ning kolmandal perioodil 20 päevast 15-l, teatas politsei kohtule.