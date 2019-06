SUNDABIELU JA SUNDABORT: Põhja-Koreast põgenenud naistest said Hiinas inimkaubanduse ohvrid 

Ta meenutab vastikut tunnet, kui ta Hiina „pruudimajas“ seisis ja mehed teda ning teisi korealannasid hindava pilguga üle vaatasid. Ta ütles vahendajale, et on 30, kuid too tegi ta viis aastat nooremaks – nii sai tema eest paremat raha küsida.

Kuid tol hetkel ei teadnud ta veel, et oli vahetult enne põgenemist uuesti rasedaks jäänud. Naabrid kaebasid politseile, et Põhja-Korea „kaup“ on rikutud ja nood arreteerisid Jeong-Ahi. Hirmus, et Hiina politsei ta tagasi saadab, üritas ta kongis enesetappu sooritada. Politsei nõudis aga trahvi, mille ta ära maksis ning jõudis kokkuleppele, et tema last kasvatab hiinlasest abikaasa.

Seega elas Jeong-Ah suuresti oma abikaasa ja kohaliku politsei armust. Ta kartis pidevalt, et ta antakse välja ning veel hullemgi, siis võtavad Põhja-Korea võimud kaasa ka tema tütre – oli too ju tegelikkuses siiski n-ö puhastverd põhjakorealane, mitte hiinlase ihuvili.

Enne tütre kaheaastaseks saamist põgenes Jeong-Ah Hiinast. See ei olnud kerge otsus, kuid ta mõtles, et vähemalt saab tema tütar nii kasvada Hiinas ja mitte elada sõltuvuses oma ema saatusest, kes võidakse iga kell koos temaga Põhja-Korea vangilaagrisse saata.

Naine üritas igal viisil ja võimalusel tütrega kontakti saada, kuid see on pea võimatu, sest hiinlasest mees valetab lapsele, et ema hülgas ta. „See pole lihtsalt tõsi!“ kinnitab Jeong-Ah.

„Viimane kord kui temaga rääkida õnnestus, küsis ta: „Emme, miks sa mu maha jätsid? Miks sa ära läksid?“ Ta ei saa aru, et ma tegin seda tema kaitsmiseks...“ räägib Jeong-Ah.

Hiina must pruuditurg toob kaubitsejatele ja vahendajatele igal aastal sisse üle 93 miljoni euro. Mõned põhjakorealannad satuvad bordellidesse, teised pannakse sunniviisiliselt mehele. Noorimad teadaolevad inimkaubanduse ohvrid on üheksa-aastased tüdrukud.