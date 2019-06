Venemaa nõuab kinnipeetud traaleri ja 7 tonni kala eest 720 000 eurot

"Ehkki Euroopa Liidu ja Venemaa vahel sõlmitud kalanduslepingus on öeldud, et sellistel juhtudel tuleb määrata mõistliku suurusega kautsjon ja laev vabastada, siis meie hinnangul ei ole see mõistlik summa," märkis Baum, kuid lisas, et ettevõttel ei jää muud üle, kui see ära maksta.